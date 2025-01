Israël trekt zich niet voor deadline staakt-het-vuren terug uit Libanon

De Israëlische regering zegt dat het leger zich niet volledig zal terugtrekken uit Libanon voor de afgesproken deadline aankomende zondag. Naar verluidt zou Israël de Verenigde Staten om dertig dagen uitstel hebben gevraagd om de terugtrekking te voltooien.

Na veertien maanden maakte het bestand tussen Israël en Hezbollah afgelopen november een voorlopig einde aan de strijd. Afgesproken werd dat Israëlische troepen binnen zestig dagen zouden vertrekken uit Libanon en dat Hezbollah zich zou terugtrekken tot het gebied ten noorden van de rivier Litani. Militairen van het Libanese leger zouden hun plek deels innemen. De deadline is 26 januari, zondag dus.

Maar de Israëlische regering zegt nu dat het leger tot na de deadline aanwezig blijft in het gebied. Israël stelt dat dat nodig is omdat de Libanese regering zich niet aan het akkoord heeft gehouden. Israëlische media schreven gisteren al op basis van anonieme bronnen dat Netanyahu de nieuwe regering van Trump om dertig dagen uitstel had gevraagd.

Libanese leger

Libanon zou nog niet voldoende troepen naar het gebied hebben verplaatst. Bovendien zou het Israëlische leger nog altijd nieuwe wapenopslagplaatsen van Hezbollah aantreffen in gebieden die onder het bestand vallen.

"De terugtrekking van het Israëlische leger is afhankelijk van de inzet van het Libanese leger in Zuid-Libanon", zegt het kantoor van de Israëlische premier Netanyahu in een verklaring. "Aangezien de wapenstilstandsovereenkomst nog niet volledig is nagekomen door Libanon, zal het geleidelijke terugtrekkingsproces worden voortgezet, in volledige coördinatie met de Verenigde Staten."

Netanyahu stelt dat toen het akkoord eind november werd gesloten al rekening werd gehouden met de mogelijkheid dat het terugtrekkingsproces langer zou kunnen duren. Het is niet duidelijk waar dat op gebaseerd is: in de tekst van het bestand staat dat de terugtrekking "niet langer dan zestig dagen" zou duren.

De Libanese regering stelt op haar beurt dat het haar troepen nog niet naar sommige gebieden kan sturen zolang het Israëlische leger zich nog niet volledig heeft teruggetrokken. Hezbollah waarschuwde eerder dat het overschrijden van de deadline beschouwd zou worden als schending van het bestand.

Honderden schendingen

Hezbollah begon op 8 oktober 2023, een dag na de terreuraanslag van Hamas, met het uitvoeren van luchtaanvallen op Israël. Dat deed de gewapende groepering naar eigen zeggen om Hamas te steunen.

In de maanden die volgden escaleerden de luchtaanvallen over en weer. Israëlische troepen trokken op 1 oktober 2024 Zuid-Libanon binnen.

Sinds het door de Verenigde Staten en Frankrijk bemiddelde staakt-het-vuren in november van kracht werd, heeft Israël het bestand honderden keren geschonden. Ook Hezbollah heeft meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Israël.