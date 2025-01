Massaal afstervende hersencellen veroorzaken roesje choking game

Als iemand deze challenge in zijn eentje doet, kan het gebeuren dat de verstikking niet op tijd kan worden gestopt en de choking game dodelijk afloopt. Geert Reynders van de stichting Tegen Internet Misstanden (TIM) verloor in 2017 op die manier zijn 16-jarige zoon Tim.

"We dachten eerst dat het zelfmoord was, maar hij had het gefilmd met zijn smartphone. Dus later heeft de recherche gezien dat het een ongeluk was. Dat hij geëxperimenteerd had met met de choking game, maar dat dat helaas fataal was afgelopen. Dat is natuurlijk verschrikkelijk om te ontdekken."

Reynders had daarvoor nog nooit van de choking game gehoord. "Ook in onze omgeving kende niemand het, zelfs de huisarts niet." Maar hij was er graag voor gewaarschuwd.

Meer aandacht nodig op scholen

Daarom richtte hij met zijn vrouw en de zus van Tim de stichting TIM op. Met als doel structureel te gaan waarschuwen voor dit soort online challenges en daarmee te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers vallen onder jongeren.

Op YouTube heeft de stichting een korte film geplaatst waarin jongeren over het onderwerp 'challenges' spreken.