Ajax haalt Twente-speler Regeer als opvolger van Rensch

Regeer is de eerste aankoop van Ajax deze transferperiode. Technisch directeur Alex Kroes verwacht dat de nieuweling direct inzetbaar is. "Hij is klaar om meteen bij te dragen op meerdere posities, en met zijn leeftijd is hij een speler waarvan we vele jaren kunnen genieten."

Bij Twente speelde Regeer 65 wedstrijden, waarin de controleur twee keer trefzeker was. "Sinds hij weg is uit Amsterdam, heeft Youri veel ervaring opgedaan bij FC Twente, grote progressie geboekt en heeft hij zich ontwikkeld tot volwassen speler", aldus Kroes. "Hij kent de club en begrijpt wat er van hem wordt verwacht bij Ajax."