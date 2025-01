Wetenschappers: 'Waarschuw op etiket voor gevaren van alcohol'

Duitsland, Frankrijk en Litouwen hebben ook regels voor etiketten op alcoholproducten, maar die gaan minder ver. Nederland kent een systeem van zelfregulering, waarbij fabrikanten naar eigen inzicht mogen waarschuwen voor de gevaren van alcohol, bijvoorbeeld drinken tijdens een zwangerschap.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dringt al langer aan op gezondheidswaarschuwingen, net als bij tabak. Volgens de WHO is er geen veilige limiet voor alcoholgebruik. Van Hasselt: "Met etiketten neem je het recht op informatie over alcohol en de schade daarvan serieus. Het is heel raar dat op bijna ieder product informatie staat over wat er in zit en wat de eventuele risico's zijn. Maar voor de stof die bijna iedereen inneemt en waarvan we weten dat die giftig is, doen we dat niet."

Maag-, darm- en leverarts Bart Takkenberg van het VUMC sluit zich daarbij aan. Ongeveer de helft van zijn werk bestaat uit het oplossen van complicaties door langdurig of overmatig alcoholgebruik. "Variërend van leverproblemen, alvleesklierproblemen en kanker." Van zijn patiënten met leverkanker is ongeveer 30 procent gerelateerd aan alcohol.

Positieve effecten

Voor de alcoholproducerende bedrijven zijn de etiketten een stap te ver. "We denken dat je met die etikettering echt de nuance mist. Prima als je mensen informeert over negatieve effecten, maar er zijn ook positieve effecten ten aanzien van andere aandoeningen", zegt Peter de Wolf, directeur van Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie. Hij spreekt namens de alcoholindustrie. "Er zijn andere manieren om mensen te informeren, via websites."

Dat onderzoeken laten zien dat alcoholconsumptie in sommige gevallen ook positieve gezondheidseffecten kent, betwisten de experts niet. "De seffecten van een lage hoeveelheid alcohol op hartinfarcten zijn misschien positief. Maar dat geldt voor een kleine groep mensen", zegt arts Takkenberg. "Andere bijkomende problemen, zoals hoge bloeddruk, hartfalen en de ontwikkeling van kanker, wegen eigenlijk niet meer op tegen die positieve gezondheidseffecten."

'Even niet drinken'

In de EU staat de etikettering van alcoholhoudende dranken al decennialang op de agenda. Maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld tabak zijn er op het gebied van alcohol nog steeds geen internationale afspraken gemaakt. Het terugdringen van problematisch alcoholgebruik is in Nederland wel één van de drie pijlers in het Nationaal Preventieakkoord voor een gezonder Nederland.

Staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport Vincent Karremans volgt de discussie met aandacht, laat hij Nieuwsuur weten. Tegelijkertijd denkt hij dat het effect van etiketten bescheiden zal zijn. "We merken allemaal dat er maatschappelijk iets verandert als het over alcohol gaat: het aanbod 0.0 groeit en 'even niet drinken' zoals nu in Dry January wordt steeds normaler."