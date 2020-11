Grieperige Kramer moet NK allround mogelijk laten schieten: 'Het is kort dag'

Het is nog onzeker of Sven Kramer komend weekeinde meedoet aan de NK allround. Kramer is grieperig, maar heeft negatief getest op het coronavirus. Pas vrijdag, na een tweede testresultaat, hakt Kramer de knoop door of hij zaterdag zal starten.

"Ik hoop het natuurlijk wel, ik hoop dat het de goede kant op valt. Het gaat alweer beter dan gisteren, maar het is zeker kort dag", zegt Kramer.

In een seizoen dat voor de jaarwisseling enkel vier nationale toernooien kent, hebben de nationale kampioenschappen allround een belangrijkere status dan de afgelopen jaren. Kramer, zesvoudig Nederlands kampioen, was bij de laatste vijf edities niet van de partij.

"Door de hele coronasituatie hebben we natuurlijk al niet veel wedstrijden, dus we gaan er alles aan doen om wel te rijden", is de schaatser van Jumbo-Visma voorzichtig optimistisch.