Oude bekende McIntosh nieuwe bondscoach zeilers: 'Verder bouwen aan successen'

Aaron McIntosh is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse zeilers. De Nieuw-Zeelander is de opvolger van Arnoud Hummel, die een contract had tot en met de succesvolle Olympische Spelen van Parijs. De Nederlandse vloot veroverde daar twee gouden en twee bronzen medailles.

Het was de keuze van Hummel zelf om zijn verbintenis met de zeilbond niet te verlengen.

McIntosh is geen onbekende van het Watersportverbond, waar hij al eerder in dienst was. Als coach van de windsurfers Dorian van Rijsselberghe (2012 en 2016) en Kiran Badloe (2020) was hij goed voor drie gouden olympische medailles. In 2023 viel zijn trainingsgroep, inmiddels de IQfoilers, uit elkaar.