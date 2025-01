Namen bekend van Israëlische gijzelaars die morgen vrijkomen, 'Israël akkoord'

Hamas heeft de namen vrijgegeven van de gijzelaars die de Palestijnse organisatie morgen wil vrijlaten. Het gaat om vier Israëlische vrouwelijke militairen, die bij de terreuraanval van Hamas van bijna anderhalf jaar geleden werden ontvoerd naar Gaza.

Israël gaat volgens Israëlische media akkoord, maar tekent wel aan dat Hamas hiermee de bestandsafspraken schendt. De afspraak was dat Hamas eerst alle vrouwelijke burgers zou vrijlaten en daarna pas de vrouwelijke militairen. Hamas beroept zich op "technische" problemen. Een van de complicaties is mogelijk dat de gijzelaar Arbel Yehud, een vrouw die uit de kibboets Nir Oz werd ontvoerd, vastgehouden wordt door de terreurgroep Islamitische Jihad en niet door Hamas.

Volgens Israëlische media heeft de regering besloten om desondanks door te gaan met de afgesproken regeling. De schending van het bestandsakkoord zou niet ernstig genoeg zijn om de deal op te blazen. De regering zal de lijst vrijgeven met namen van Palestijnen die zij dit weekend op haar beurt zal vrijlaten. Dat zijn er naar verluidt vijftig voor elke Israëlische militair die vrijkomt, wat dus dit weekend zou neerkomen op 200.

De Israëlische regering vraagt media om de namen van de vrouwen niet te noemen, zolang de families van de vier niet op de hoogte zijn gebracht. Nieuwszender Al Jazeera noemt de namen wel.

Tweede keer

Het wordt de tweede keer na het ingaan van het bestand dat er een uitruil komt van gijzelaars en gevangenen. Zondag kwamen de eerste drie gijzelaars vrij. Dat waren ook vrouwen en alle drie burgers.

Nog diezelfde dag liet Israël negentig Palestijnen vrij, voornamelijk vrouwen en ook minderjarigen. Israël moet in de eerste fase van het staakt-het-vuren 1904 Palestijnen die het gevangen heeft gezet laten gaan.

De eerste fase van het bestand duurt zes weken. In die periode moet Hamas 33 gijzelaars vrijlaten. In totaal hoopt Israël 98 gijzelaars vrij te krijgen. Daar zitten ook de lichamen bij van gijzelaars die in gevangenschap zijn overleden.