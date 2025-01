Hamas maakt namen bekend van Israëlische gijzelaars die morgen vrijkomen

Hamas heeft de namen vrijgegeven van de gijzelaars die de Palestijnse organisatie morgen wil vrijlaten. Een woordvoerder zegt tegen nieuwszender Al Jazeera dat het gaat om vier Israëlische vrouwelijke militairen, die bij de terreuraanval van Hamas van bijna anderhalf jaar geleden werden ontvoerd naar Gaza.

De Israëlische regering zegt dat ze de namen heeft ontvangen. Het kantoor van premier Netanyahu zal er later vandaag op reageren.

Volgens The Times of Israel lijkt de keuze die Hamas heeft gemaakt in strijd met de bestandsafspraken. Hamas zou eerst vrouwelijke burgers moeten laten gaan, gevolgd door vrouwelijke militairen en daarna ouderen en gijzelaars die ernstig ziek zijn.

Volgens dezelfde krant heeft de Israëlische regering woensdag van Hamas geëist dat Arbel Yahud bij de groep moet zitten die morgen vrijkomt. Zij is een burger uit kibboets Nir Oz. Ze zou niet door Hamas, maar door terreurgroep Islamitische Jihad worden vastgehouden. Nu zij niet bij de vier zit, beraadt de regering zich op de vraag hoe te reageren, suggereert de krant.

De Israëlische regering vraagt media om de namen van de vrouwen niet te noemen, zolang de families van gijzelaars in de Gazastrook niet op de hoogte zijn gebracht. Nieuwszender Al Jazeera noemt de namen wel.

Tweede keer

Het zou de tweede keer zijn na het ingaan van het bestand dat Hamas gijzelaars laat gaan. Zondag kwamen de eerste drie vrij. Dat waren ook vrouwen en alle drie burgers.

Nog diezelfde dag liet Israël negentig Palestijnen vrij, voornamelijk vrouwen en ook minderjarigen. Israël moet in de eerste fase van het staakt-het-vuren 1904 Palestijnen die het gevangen heeft gezet laten gaan.

Het is nog onduidelijk hoeveel Palestijnen Israël dit weekend wil vrijlaten. De afspraak is dat Israël vijftig Palestijnen vrijlaat voor elke vrouwelijke militair die vrijkomt.

De eerste fase van het bestand duurt zes weken. In die periode moet Hamas 33 gijzelaars vrijlaten. In totaal hoopt Israël 98 gijzelaars vrij te krijgen. Daar zitten ook de lichamen bij van gijzelaars die in gevangenschap zijn overleden.