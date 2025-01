Pauw aangesteld als bondscoach vrouwenelftal Verenigde Arabische Emiraten

Vera Pauw is de nieuwe bondscoach van het vrouwenvoetbalteam van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat maakte de voetbalbond van de Golfstaat vandaag bekend.

"De Nederlandse Pauw leidt ons team de toekomst in. Nieuwe dromen, nieuw leiderschap", schrijft de voetbalbond. Over de ambities of plannen voor de toekomst wordt niets gezegd.

De 62-jarige Pauw was van 2004 tot en met 2010 bondscoach van het Nederlands vrouwenelftal. Daarnaast leidde ze ook verscheidene andere landenteams. Ze was onder meer bondscoach van Schotland, Rusland, Zuid-Afrika en Ierland. Bij dat laatste land werd haar contract in 2023, na een dienstverband van vier jaar, niet verlengd.

Therapie na 'haatcampagne'

Op 4 juli 2024 kreeg Pauw als eerste vrouw ooit de oeuvreprijs uitgereikt bij de Rinus Michels Awards. Op die dag zei ze over haar toekomst: "Een nieuwe klus moet mooi zijn en een reden om weg te zijn bij mijn man. Ik ben niet gestopt, maar ik zeg ook niet meer overal ja op."

Verder maakte Pauw vorig jaar bekend dat ze lang last heeft gehad van een vervelend einde van een dienstverband bij de Amerikaanse club Houston Dash. Daar werd ze, na afloop van haar contract in 2018, beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, al heeft ze dat altijd ontkend en werd ze nooit geschorst.

Pauw sprak van een 'haatcampagne' van haar voormalige Amerikaanse werkgever. Ze volgde intensieve therapie na die beschuldigingen.