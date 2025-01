Oud-bokser Peter M. aangehouden: afpersing en drugshandel 'in opdracht van Taghi'

Voormalig olympisch bokser Peter M. is aangehouden voor afpersing en de handel in 200 kilogram van de uitgaansdrug ketamine. Met de afpersing zou een bedrag van bijna twee miljoen euro gemoeid zijn. Volgende week beslist de rechtbank of hij langer in voorarrest blijft.

De recherche stelt bewijs gevonden te hebben in de telefoon van de Almeloër, zo meldt RTV Oost. Die moest hij onlangs afstaan in een ander onderzoek, naar bedreiging van een gezin in Arnhem.

Ze zagen dat hij met een medeverdachte berichten had uitgewisseld over hun activiteiten rondom drugs, wapens, horloges en geld. Zo moest er "geld bij iemand worden 'gehaald' in opdracht van Taghi".

Ook ging het over 200 kilogram 'keta' en 1,9 miljoen euro. Die aantallen deden een belletje rinkelen bij de rechercheurs. Ze vonden een zaak in de regio Rotterdam, waarin het gaat over exact dezelfde cijfers.

Toen camerabeelden van dat onderzoek werden bekeken, werd M. daarop herkend. Eind vorige week is hij aangehouden. Zijn medeverdachte, Badreddine el G., zit momenteel vast in Duitsland voor een andere zaak. Hij is ook ex-vechtsporter.

Strafblad

Het is niet voor het eerst dat M. in aanraking komt met justitie. Zo werd hij twee weken geleden nog veroordeeld voor bedreiging in Arnhem. Toen werd hem vier maanden cel opgelegd. Vorig jaar kreeg hij al een taakstraf voor betrokkenheid bij een schietpartij in Apeldoorn.

Die schietpartij vond ruim vier jaar geleden plaats aan De Sikkel in Apeldoorn. Een groepje zou de confrontatie met de bokser hebben opgezocht vanwege een ruzie in de relationele sfeer.

Hij kreeg ook straf voor wapenbezit. Zo werden een stroomstootwapen en een gaspistool in zijn huis gevonden. En dan was er ook nog het bedreigen van zijn ex-vriendin, het vernielen van haar meubilair en mishandeling.

Olympische Spelen

M. heeft in het verleden als bokser grote sportieve successen behaald. Zo pakte hij twee zilveren EK-medailles en een militaire wereldtitel. Zijn sportieve hoogtepunt was deelname aan de Spelen in Rio, waar hij negende werd in de klasse tot 81 kilogram.