Ierland neemt schade op na Éowyn, zwaarste storm sinds 1945

Nu de zware storm Éowyn over is getrokken, neemt Ierland langzaamaan de schade op die de harde windstoten hebben veroorzaakt. De verwachting is dat het herstel nog dagen gaat duren.

Éowyn is voor Ierland de zwaarste storm in decennia. Langs de westkust werden vandaag windstoten gemeten van 183 kilometer per uur. Dat is sinds 1945 niet meer voorgekomen.

De Ierse meteorologische dienst gaf code rood af voor de nacht en de ochtend. In de middag werd die waarschuwing weer ingetrokken. Er geldt nog wel voor een aantal delen van het land code oranje.

De premier van Ierland riep iedereen op om thuis te blijven. Veel mensen gaven daar gehoor aan: de straten in onder meer Dublin waren uitgestorven en winkels waren dicht. Ook scholen bleven dicht en het openbaar vervoer reed niet. Op de luchthavens werden in de ochtend vluchten geschrapt.