Advocaat: verdachten explosie Tarwekamp kregen 1500 euro voor aanslag

De verdachten van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag zouden in totaal 1500 euro krijgen voor de aanslag. Dat zegt Dirk Stoof, de advocaat van verdachte Adil A., tegen de NOS. Of dat geld daadwerkelijk is uitgekeerd, is niet bekend.

Na de aanslag in december hield de politie vier verdachten aan: twee mannen uit Roosendaal, de 33-jarige Adil A. uit Oosterhout en de 33-jarige Moshtag B. uit Rotterdam. Laatstgenoemde is de ex van de eigenares van de bruidsmodewinkel die vermoedelijk het doelwit was. Volgens het Openbaar Ministerie was B. ook de vermoedelijke opdrachtgever.

Moshtag B. ontkent dat hij het brein is achter de explosie. "Mijn cliënt heeft zich niet van het geheel gedistantieerd, maar hij is niet de 'auctor intellectualis' (geestelijk vader, red.) ervan", zegt zijn advocaat Gerard Spong tegen persbureau ANP. "De rolverdeling ligt anders."

Volgens de advocaat van Adil A. hebben de verdachten in november samen een voorverkenning uitgevoerd. Stoof zegt dat zijn cliënt het niet eens was over hoe de aanslag gepleegd moest worden en dat hij zich daarna heeft teruggetrokken. Volgens Stoof is de aanslag gepleegd met zwaar vuurwerk en een grote hoeveelheid benzine.

Eerder aangehouden

De twee mannen uit Roosendaal worden gezien als de vermoedelijke uitvoerders van de aanslag. Zij werden op 1 december door de politie gecontroleerd omdat zij zich die nacht opvallend gedroegen in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout.

In de laadbak van het busje vond de politie zwaar vuurwerk en jerrycans met benzine. De mannen werden toen opgepakt op verdenking van voorbereidingshandelingen voor brandstichting. De spullen werden in beslag genomen. Na verhoor werden de mannen van 23 en 29 vrijgelaten. Het OM maakte vandaag bekend dat de aanslag in Den Haag vermoedelijk die nacht gepleegd had moeten worden.

Bij de explosie op 7 december kwamen zes mensen om het leven, vier mensen raakten gewond en een aantal woningen stortte volledig in. Het OM heeft tot nu toe 37 aangiften ontvangen na de explosie. Het gaat onder meer om getroffen bewoners, nabestaanden en omwonenden.