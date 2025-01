Waar blijft de Nederlandse opvolger van Van Gerwen? 'Echte toppers zijn schaars'

"De breedte van het Nederlandse darten is groot, maar de beste spelers komen op dit moment niet uit Nederland", stelt Doets, die op het WK tot de achtste finales reikte. Dirk van Duijvenbode (exit na de eerste partij) sluit zich daarbij aan. "De huidige staat van het darten in Nederland is goed, maar in de echte top is het schaars. Daar ontbreekt het aan."

Ter illustratie: de laatste keer dat een andere Nederlander dan drievoudig wereldkampioen Van Gerwen in de finale van het WK stond, was Raymond van Barneveld in 2009. Ook op andere grote toernooien is het zelden een andere Nederlander dan Van Gerwen die een finale bereikt.

Geduld

Volgens Van Duijvenbode waren de verwachtingen rondom het afgelopen WK te hoog en is geduld het sleutelwoord. "Er is in één keer veel nieuwe aanwas bijgekomen, die darters zijn jong of onervaren." Hij vindt dat de balans over een jaar of vijf nogmaals moet worden opgemaakt. "Ik denk dat we dan een paar Nederlanders in de top-16 van de wereld zien, die nu nog niet eens in de top-32 staan."

In Den Bosch zijn de darters eensgezind: aan kwaliteit geen gebrek, maar iemand die net als Van Gerwen de absolute wereldtop kan aantikken en in staat is de dartswereld jarenlang te domineren? Nee, die is er nog niet. "Maar dat gebeurt sowieso niet vaak", relativeert Van Duijvenbode. "Na Van Gerwen is dat nu Littler, daartussenin was er niemand."