Ajax-spits Brobbey in gesprek met West Ham United over mogelijke transfer

Ajax-spits Brian Brobbey is in gesprek met West Ham United over een transfer, laten bronnen aan de NOS weten. Volgens transferexpert Fabrizio Romano wil de Londense club Brobbey tot het einde van het seizoen huren, maar wil Ajax dat in de overeenkomst een koopverplichting wordt opgenomen.

De 22-jarige Brobbey moet bij West Ham het spitsenprobleem bij de club oplossen. Michail Antonio is geblesseerd na een ernstig auto-ongeluk, terwijl Niclas Füllkrug tot april niet inzetbaar is. De enige beschikbare spits voor de Londenaren is momenteel Danny Ings, waardoor trainer Graham Potter een versterking zoekt voor de rest van dit seizoen.

Brobbey zou zelf wel oren hebben naar een transfer naar de huidige nummer veertien van de Premier League. Ajax wil de spits alleen laten gaan voor een miljoenenbedrag. De Telegraaf schrijft over een som van 30 miljoen euro, met 5 miljoen euro aan vaste bonussen.

Moeizaam seizoen

West Ham zou voor Brobbey zijn tweede buitenlandse werkgever worden, na een onsuccesvol dienstverband bij het Duitse RB Leipzig. In Engeland zou hij herenigd worden met voormalig Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez. Er zit één Nederlander bij het eerste elftal van West Ham: aanvaller Crysencio Summerville.

Brobbey beleeft een moeizaam seizoen bij Ajax. Hij maakte pas drie goals in 29 officiële duels. Vorig seizoen kwam hij nog tot 22 treffers in alle competities.