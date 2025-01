'Omgedraaide' school Zeeland na jaren eindelijk open

Leerlingen van een basisschool in Oost-Souburg (Zeeland) konden vanmorgen eindelijk plaatsnemen in de schoolbanken van hun nieuwe schoolgebouw. De school werd in eerste instantie verkeerd om gebouwd, waardoor de bouw jaren vertraging opliep.

"Ze hebben er lang op moeten wachten", zegt schooldirecteur Raymond Naerebout tegen Omroep Zeeland. Over een rode loper en langs een ballonnenboog konden de 240 kinderen van basisschool Tweemaster-Kameleon door de juiste ingang naar binnen. Want die ingang zat in 2022 nog aan de verkeerde kant. De fundering en het skelet van het gebouw waren toen al af, maar bleken 180 graden gedraaid ten opzichte van de bouwtekeningen.

Te dicht op straat

Het personeel ontdekte zelf de fout. Ze merkten op dat bepaalde elementen zoals de trap niet overeenkwamen met wat er op de tekeningen stond. "Simpel gezegd zit de voorkant aan de achterkant en de achterkant aan de voorkant", legde wethouder Rens Reijnierse van de gemeente Vlissingen toentertijd uit.

De school werd gedemonteerd en volledig opnieuw opgebouwd. Maar toen ging het opnieuw mis: de school bleek te dicht bij de straat te staan. Door de vertraging en extra werkzaamheden viel de bouw volgens Omroep Zeeland uiteindelijk 215.000 euro duurder uit. De leerlingen kregen de laatste jaren les in een noodgebouw.

Het nieuwe gebouw: