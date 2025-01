Man die vrouw (32) aanzette tot zelfdoding krijgt voorwaardelijke celstraf

Een 80-jarige man uit Breda is door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot 12 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf voor het aanzetten tot zelfdoding. De man krijgt daarbij een taakstraf van 240 uur.

Het is volgens het Openbaar Ministerie voor het eerst dat er in Nederland iemand is veroordeeld voor het aanzetten tot zelfdoding. "Daarmee heeft de verdachte de grenzen van toelaatbare hulp overschreden", zegt de rechter.

Een onvoorwaardelijke gevangenisstraf vindt de rechter niet passend "gezien de leeftijd van de verdachte" en de duur van de zaak. De verdachte overweegt om in hoger beroep te gaan.

Aanmoedigingen

De bejaarde Hans D. heeft een 32-jarige vrouw uit Bodegraven aangespoord om met het dodelijke zelfdodingspoeder 'X' een einde aan haar leven te maken. Het OM had een gevangenisstraf van 14 maanden geëist, waarvan 7 maanden voorwaardelijk.

D. en de vrouw kenden elkaar van de Coöperatie Laatste Wil (CLW), waarvan ze beiden lid waren. Die organisatie wil dat mensen meer mogelijkheden krijgen om zelf hun leven te beëindigen.

De 32-jarige vrouw kocht het zelfdodingsmiddel, waarna D. haar instructies gaf en haar via WhatsApp aanmoedigde om door te zetten. In november 2021, bijna drie weken na hun eerste contact, maakte de vrouw een einde aan haar leven. Uit een verklaring van de zus van de vrouw blijkt dat de vrouw zwakbegaafd was en te maken had met een bipolaire stoornis.