Indonesië laat zieke Fransman in dodencel terug naar huis gaan

Frankrijk gaat een ter doodveroordeelde man repatriëren uit Indonesië. De twee landen hebben vandaag een overeenkomst daarover ondertekend.

De Indonesische minister van Justitie Mahendra zei dat Serge Atlaoui om "humanitaire" redenen mag terugkeren. De Fransman heeft kanker.

De 61-jarige Atlaoui werd in 2005 gearresteerd in Indonesië op verdenking van betrokkenheid bij de productie van MDMA. Hij werd opgepakt in een fabriek bij de hoofdstad Jakarta waar elke week 100 kilo aan xtc-pillen werd gemaakt.

Volgens de Indonesische autoriteiten werkte hij daar als scheikundige, maar hij hield vol dat hij er alleen machines installeerde. Hij dacht dat er kunststof werd gemaakt. Twee jaar later kreeg hij de doodstraf.

Zwaarste drugswetten ter wereld

In 2015 zou hij geëxecuteerd worden, maar dat werd op het allerlaatste moment onder druk van de Franse regering uitgesteld. Atlaoui verzocht de Indonesische regering om hem de rest van zijn straf te laten uitzitten in zijn thuisland. In Frankrijk staat voor een zelfde soort misdrijf een celstraf van 30 jaar.

Het is volgens Mahendra aan de Franse autoriteiten om te beslissen of Atlaoui zijn straf in Frankrijk moet uitzitten. De Franse regering bedankte Indonesië voor het inwilligen van Atlaoui's verzoek. Hij zal op 4 februari terugkeren.

Indonesië heeft een van de strengste drugswetten ter wereld. Op dit moment zitten ongeveer 530 mensen in een dodencel voor voornamelijk druggerelateerde zaken. Van hen komen er honderd uit het buitenland, volgens gegevens van het Indonesische ministerie van Immigratie.

De laatste keer dat de doodstraf werd uitgevoerd was in 2016. Een Indonesiër en drie buitenlanders werden toen geëxecuteerd.