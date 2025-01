Verdachte mesaanval Aschaffenburg had in cel moeten zitten

De man die verdacht wordt van de mesaanval in het Duitse Aschaffenburg had in de gevangenis moeten zitten wegens een ander misdrijf. Door procedurele problemen liep de man nog vrij rond, melden Duitse media. De 28-jarige had eigenlijk van 23 december 2024 tot 1 februari dit jaar opgesloten moeten zijn.

Enamullah O. zit nu vast omdat hij woensdag in de stad in Beieren een 41-jarige man en een 2-jarig kind zou hebben doodgestoken. In totaal zou hij vijf mensen hebben aangevallen, van wie er twee zwaargewond raakten. De Duitse bondskanselier Scholz sprak woensdag van "een ongelofelijke terreurdaad".

De Afghaan wordt verdacht van twee moorden, twee pogingen tot moord en het toedienen van zwaar lichamelijk letsel. O. is tijdelijk naar een psychiatrische instelling overgebracht om daar onderzocht te worden.

De man kreeg in het voorjaar van 2024 een boete voor een geweldsdelict, die hij niet betaalde. Vervolgens kreeg hij opnieuw een straf. Omdat er in Duitsland dan een nieuwe zaak voor de rechter moet komen om de twee zaken samen te voegen, was O. nog niet vastgezet.