24/1 in Nieuwsuur: Bruggen en viaducten versleten • Trumps plannen voor Oekraïne • Meer Oekraïners vluchten voor dienstplicht

Oekraïense mannen vluchten voor dienstplicht

Het aantal Oekraïense dienstplichtige mannen dat de oorlog ontvlucht en illegaal de grens oversteekt, is het afgelopen jaar enorm toegenomen. Oekraïense mannen tussen de 18 en de 60 mogen het land niet verlaten, want Oekraïne heeft een groot tekort aan nieuwe rekruten. Maar ook nu - in de winter - trotseren mannen de sneeuw en trekken ze de grens over met Roemenië. Op de vlucht voor dienstplicht, wagen ze hun leven in een helse tocht door de bergen. Vanavond een reportage.