PEC legt zich neer bij gelijkspel na strijd over onterecht afgekeurde goal

PEC Zwolle legt zich definitief neer bij een gelijkspel tegen RKC Waalwijk in een eredivisiewedstrijd die ruim een maand geleden plaatsvond. In de blessuretijd van de wedstrijd was PEC-speler Nick Fichtinger goed voor de 1-2 voorsprong voor PEC, maar zijn goal werd onterecht afgekeurd.

Fichtinger scoorde uit een hoekschop, maar de VAR keurde de treffer af wegens buitenspel bij een kort genomen corner. Volgens de KNVB-regels kan een speler bij een hoekschop echter helemaal niet buitenspel staan.

