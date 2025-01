Verdachten Tarwekamp wilden aanslag vermoedelijk eerder plegen

De vier verdachten van de verwoestende explosie aan de Tarwekamp in Den Haag wilden volgens het Openbaar Ministerie al een week eerder brandstichten of een explosie veroorzaken.

Twee van de vier verdachten werden op 1 december, zes dagen voor de explosie, door de politie gecontroleerd omdat ze zich die nacht opvallend gedroegen in een busje op een parkeerterrein in Oosterhout. In de laadbak van het busje vond de politie zwaar vuurwerk en jerrycans met benzine.

Bij de explosie aan de Tarwekamp kwamen zes mensen om het leven: drie leden van een gezin, een man die op bezoek was bij een vriendin, een bewoner wiens gezin in Griekenland woont en een man die met zijn vrouw in een van de appartementen woonde. Vier mensen raakten gewond.

Het OM heeft tot nu toe 37 aangiften ontvangen na de explosie. Het gaat onder meer om getroffen bewoners, nabestaanden en omwonenden.