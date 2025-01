Feyenoord-stadionspeaker Houtman stopt vanwege ziekte van Alzheimer

Peter Houtman (67) stopt na dit seizoen na 27 jaar als stadionspeaker bij Feyenoord. De voormalig spits heeft onlangs te horen gekregen dat hij aan de ziekte van Alzheimer leidt.

"Het is met pijn in mijn hart dat ik heb moeten beslissen om na het eind van dit seizoen mijn werkzaamheden als stadionspeaker neer te leggen", aldus Houtman in een statement op de website van Feyenoord.

"Onlangs is bij mij de diagnose Alzheimer vastgesteld. Hoewel de ziekte zich nog in het beginstadium bevindt, laat het verloop ervan zich lastig voorspellen. Feyenoord zit diep in mijn hart en zowel de club als de supporters verdienen het allerbeste. Ik vind het daarom gepast om een stap opzij te zetten."

Daarnaast meldt de voormalig spits dat zijn vrouw ook ongeneeslijk ziek is. "De tijd die ons samen nog gegeven is, willen we vooral gebruiken om zoveel mogelijk van onze plannen die we nog hebben waar te maken. De komende periode willen we dan ook intens van elkaar en van onze dierbaren om ons heen genieten."

Toen Peter Houtman 25 jaar speaker was, maakte de aanhang onderstaand spandoek.