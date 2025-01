20 jaar cel voor 'Snapchatmoord' op schoonvader in Wouwse Plantage

Een man van 37 is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf voor de moord op de vader van zijn vriendin. Volgens justitie beraamde hij de moord samen met zijn toenmalige vriendin via meer dan duizend berichten op Snapchat.

Het 58-jarige slachtoffer werd op 24 maart 2023 met bruut geweld om het leven gebracht in het buitengebied van Wouwse Plantage, in West-Brabant. Zijn schedel werd ingeslagen en er werd meermaals op hem ingestoken. Hij verloor liters bloed en hulpdiensten konden niets meer voor hem betekenen.

Een getuige zag de auto van Jeroen L., de schoonzoon van het slachtoffer, wegrijden bij de plek van de moord. De volgende ochtend werd hij door agenten aangehouden terwijl hij een vuilniszak weggooide. In die vuilniszak zat kleding met bloed van het slachtoffer erop.

L. heeft altijd verklaard dat hij niets te maken heeft met de moord. Volgens L. heeft zijn ex-vriendin haar vader vermoord en zou hij het slachtoffer dood hebben gevonden. Hij zou bloed op zijn kleding hebben gekregen door het mes uit de borst van zijn schoonvader te trekken. De rechtbank noemt die verklaring "volstrekt onaannemelijk", citeert Omroep Brabant.

Plannen

De man en zijn vriendin wisselden via Snapchat berichten uit waarin ze plannen smeedden om de man om het leven te brengen. De vriendin schreef onder meer dat ze van haar vader af wilde en dat daarvoor maar één optie was. L. reageerde dat hij wilde helpen. Een maand later kocht hij onder een valse naam een mes op internet.

De dochter zou ruzie hebben gehad met haar vader over het leeftijdsverschil van 15 jaar tussen haar en Jeroen L. De rechtbank oordeelt dat de berichten niet anders geïnterpreteerd kunnen worden dan dat de man en de dochter van hun (schoon)vader af wilden.

De 22-jarige dochter zit vast op verdenking van het beramen van de moord, maar wordt pas in mei berecht.