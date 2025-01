Unicef: kwart miljard kinderen misten schooldagen door extreem weer

Minimaal 242 miljoen kinderen in 85 verschillende landen hebben vorig jaar schooldagen gemist als het gevolg van hittegolven, stormen, overstromingen en droogte. Dat blijkt uit een analyse van Unicef. Volgens de VN-kinderrechtenorganisatie komt dat neer op een op de zeven schoolgaande kinderen.

Door klimaatverandering komt extreem weer steeds vaker voor. De gevolgen hiervan leiden tot onveilige leeromstandigheden, stel Unicef. "Kinderen kunnen niet naar school als de weg naar school is overstroomd of als de school zelf is weggespoeld."

Begin november vorig jaar meldde de Europese klimaatdienst Copernicus dat 2024 het warmste jaar op aarde werd sinds het begin van de metingen. De belangrijkste reden dat scholen moesten sluiten waren dan ook hittegolven.

In april konden 118 miljoen kinderen helemaal of deels niet naar school vanwege hitte. Kinderen zijn kwetsbaarder voor de gevolgen van warmte omdat hun lichaam sneller opwarmt en langzamer afkoelt. Zo zweten kinderen minder waardoor ze hun warmte niet kwijt kunnen. Als het warm is, kunnen kinderen zich ook minder goed concentreren op schoolwerk.

"Extreem weer bedreigt daarom niet alleen hun gezondheid, maar ook hun ontwikkeling", zegt Sabine de Jong van Unicef.

Ook Europa getroffen

Zuid-Azië was met 128 miljoen scholieren de regio die het zwaarst getroffen werd door schoolverstoringen als gevolg van het klimaat. In mei werd het in delen van Zuid-Azië tot wel 47 graden Celsius en bij dat soort temperaturen riskeren kinderen een hitteberoerte.

In Oost-Afrika leidde El Niño tot zware regenval en daarmee overstromingen en in zuidelijke delen van Afrika leidde dit weerfenomeen tot maandenlange droogte. Ook in Europa misten scholieren onderwijs als het gevolg van klimaatexcessen, zoals in Italië en in Spanje, waar duizenden kinderen door regen en overstromingen niet naar school konden.

Volgens Unicef zijn langdurige schoolsluitingen risicovol omdat deze ertoe kunnen leiden dat kinderen niet meer terug naar school gaan. Daardoor wordt ook het risico op kindhuwelijken en kinderarbeid groter. Vooral meisjes worden hierdoor getroffen.

"Wereldwijd is er al sprake van een leercrisis door een gebrek aan leraren, volle klaslokalen en verschil in kwaliteit van onderwijs. Daar komen nu de gevolgen van klimaatcrises bovenop", aldus Unicef.