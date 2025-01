Sinner verslaat Shelton overtuigend en speelt Australian Open-finale tegen Zverev

Sinner bleef onverstoorbaar doorspelen, won een game door drie aces achter elkaar te slaan en leek de set te gaan winnen toen hij op een 5-4 voorsprong in games kwam. Hij liet Shelton echter terugkomen - de Amerikaan kreeg zelfs twee setpoints - maar na een tiebreak was het toch Sinner die de set op zijn naam schreef.

In de tweede set maakte Sinner het minder spannend en maakte hij duidelijk hoe groot het niveauverschil met zijn Amerikaanse opponent was. Van de grieperigheid die Sinner eerder in de week parten speelde, was niets meer te merken. Schijnbaar moeiteloos overklaste hij Shelton in de tweede set.

In de derde set, de kortste van de dag, zette Sinner opnieuw een ruime score neer tegen een terneergeslagen Shelton. De Amerikaan, normaal gesproken een toonbeeld van bluf en energie, leek in de laatste set niet meer te geloven in een stunt en bood steeds minder tegenstand.

Sinner verstapt zich

Het niveau van zijn tennis stemt Sinner tevreden, zo zei hij na afloop op de baan. Wat hem mogelijk zorgen baart, is zijn bovenbeen. In de laatste set verstapte Sinner zich, waarna hij met zijn been trok en een korte blessurebehandeling nodig had. Gezien het feit dat Zverev slechts één set hoefde te spelen in de halve finale, zal de Duitser mogelijk fitter de finale ingaan.