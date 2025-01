LIVE: Sinner wint eerste set van Shelton (7-6) in halve finale Australian Open

In dit artikel volgt na iedere set een update over de halve finale van de Australian Open tussen Jannik Sinner en Ben Shelton.

Jannik Sinner heeft de eerste set gewonnen in zijn partij tegen Ben Shelton in de halve finales van de Australian Open. Daar was wel een tiebreak voor nodig: 7-6 (2). Shelton liet ook twee setpoints liggen.

De Italiaanse nummer één van de wereldranglijst, titelhouder in Melbourne, begon stroef en liet zich in zijn eerste servicebeurt al direct breken door Shelton. Het Amerikaanse servicekanon, twintigste op de wereldranglijst, won daarna de eerste game op zijn eigen opslag. Zo stond het al snel 2-0 voor Shelton.

Daarop kwam Sinner beter in zijn spel. Bij vlagen overklaste hij Shelton met harde, precieze slagen in de hoeken van de baan. De 22-jarige Amerikaan bood echter goed weerstand, wat enkele lange rally's opleverde. Eén keer kreeg hij Sinner zelfs letterlijk op de knieën na een fraai dropshot.