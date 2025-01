Wrakingsverzoek Taghi afgewezen, hoger beroep eind van het jaar verder

Het wrakingsverzoek van de advocaten van Ridouan Taghi is afgewezen. Er komen dus geen nieuwe rechters in het hoger beroep tegen de Marengo-hoofdverdachte. Volgens de wrakingskamer hadden de advocaten geen grond voor de wraking.

Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy, de nieuwe advocaten van Taghi, wraakten het Amsterdamse gerechtshof omdat zij meenden dat de rechters de schijn van vooringenomenheid hadden gewekt. Ze vroegen zestien maanden voorbereidingstijd om het 83.316 pagina's tellende dossier te bestuderen, maar krijgen die tijd niet. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor het einde van dit jaar.

De advocaten lieten tijdens het wrakingsverzoek weten dat ze de verdediging zouden neerleggen wanneer ze minder tijd zouden krijgen. Of ze dat nu ook zullen doen, is nog niet duidelijk. Ze gaan met Taghi in gesprek over of en hoe ze verder kunnen, zeiden ze na afloop van de afgewezen wraking.

Nieuwe advocaten

Taghi werd begin vorig jaar door de rechtbank veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij meerdere moorden. De rechtbank kwam tot de conclusie dat Taghi de "onbetwiste leider" was van een criminele organisatie. Hij gebruikte volgens de rechter "extreem geweld om mensen angst aan te jagen".

In deze afbeelding zie je wie welke straf heeft gekregen in de megazaak. De leeftijden dateren van toen er uitspraak werd gedaan in de eerste aanleg: