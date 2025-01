Drie minderjarigen aangehouden voor reeks explosies in Almere

De politie heeft drie minderjarigen aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies op de John Raedeckerstraat in Almere. In die straat ontplofte drie dagen achter elkaar een explosief. Vandaag wordt een 16-jarige jongen voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie meldt dat de twee andere minderjarigen zijn aangehouden omdat één een wapen bij zich had en de ander drugs. Van deze twee wordt nog onderzocht of ze betrokken waren bij de explosies. Hun leeftijd is niet bekendgemaakt.

Het onderzoek naar de explosies loopt nog. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Vuurwapenbezit

Vanwege de reeks aanslagen had de burgemeester van Almere op 10 januari de omgeving van de John Raedeckerstraat aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Hiermee kon de politie preventief fouilleren en voertuigen controleren.

In die periode zijn twee verdachten, een 34-jarige vrouw uit Almere en een 44-jarige man met onbekende woon- of verblijfplaats, opgepakt voor vuurwapenbezit. Dit onderzoek is ook nog niet afgerond.