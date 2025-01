Crimineel netwerk achter 'sexy' gifjes in comments op Instagram

"Al dit soort accounts verwijzen naar hetzelfde domein, namelijk aqulas.me", zegt Joost Gijzel van DataExpert, dat bedrijven en organisaties helpt bij databeveiliging. "Deze websites komen allemaal van een server in de Russische stad Sint-Petersburg."

Verder onderzoek van Gijzel toonde aan dat tienduizenden sites verbonden zijn met deze server. Volgens hem allemaal te herleiden naar één criminele organisatie: VexTrio. "Met als doel eigenlijk om jou gewoon af te gaan persen. Gegevens te downloaden, phishing. Uiteindelijk is het één grote cybercrimebende."

Wie er precies achter VexTrio zitten, is onbekend. Volgens Gijzel is vaker de link gelegd tussen de Russische overheid en VexTrio. "Maar ik kan niet zeggen of dat in dit geval ook zo is."

Pornosites

Veel van die comments werden geplaatst door accounts waarvan de naam een variatie op 'sweet bunny' is. "Die accounts proberen jou te verleiden om uiteindelijk door te klikken naar de achterliggende websites", zegt Gijzel.

In veel gevallen gaat dit om seks- of pornosites, zag Robert van der Noordaa van Trollrensics, dat desinformatie- en trollennetwerken op sociale media onderzoekt. "Vaak krijg je een keuzemenu te zien waarmee je pornografische foto's of video's kan downloaden. Vervolgens wordt gevraagd om informatie achter te laten en geld te betalen voor deze content." Van der Noordaa ziet vergelijkbare accounts al langer op X rondgaan.

Geloofwaardigheid ondermijnen

Volgens Gijzel gaat het de cybercriminelen niet alleen om phishing, maar ook om de geloofwaardigheid van nieuwsmedia te ondermijnen. "Door die gifjes neem je als bezoeker de commentsectie van die nieuwsplatformen minder serieus en de nieuwsmedia daardoor zelf ook."

Door de gifjes worden deze pagina's vervuild, zegt Gijzel. "Het wordt dan minder interessant voor bezoekers, is het idee. De echte reacties verdwijnen tussen de gifjes en daardoor ben je minder snel geneigd deze nieuwsaccounts te volgen."

Gwenda Nielen, expert op het gebied van online manipulatie, ziet dit vaker gebeuren. "Het is een bekende tactiek om er bij betrouwbare media in de comments voor te zorgen dat mensen niet meer willen interacteren. Door met dit soort reacties gebruikers te ontmoedigen om serieuze reacties op nieuwsberichten te plaatsen."