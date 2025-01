Rusland en Oekraïne vallen elkaar met drones aan, drie doden in regio Kyiv

De gouverneur van de regio meldde op Telegram ook dat hulpdiensten een brand in een woning hadden geblust. Die brak uit nadat er dronestukken op de woning terecht waren gekomen.

De burgemeester van de stad Koersk zei dat meerdere elektriciteitskabels door de aanvallen zijn beschadigd. Daardoor had een deel van de stad geen elektriciteit.

Vluchten opgeschort

Als gevolg van de aanvallen hadden twee luchthavens in Moskou alle vluchten opgeschort, meldde het Russische federale luchtvaartagentschap. Zes vluchten werden omgeleid naar andere luchthavens.

Het ministerie van Defensie meldde eerder dat het donderdag 49 Oekraïense drones had vernietigd in een tijdsbestek van drie uur, waarvan 37 boven de regio Koersk. Oekraïne viel die Russische grensregio in de zomer binnen en nam die deels in.

Sommige drones waren op weg naar de regio Brjansk, ook aan de grens met Oekraïne. Op beelden is te zien dat er brand is uitgebroken in een gebouw.