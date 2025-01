Gewonden bij woningbrand IJsselstein, straat ontruimd

Bij een woningbrand in IJsselstein zijn vanochtend drie mensen gewond geraakt. De hele straat is ontruimd vanwege het vuur en de vele rook, schrijft RTV Utrecht.

Toen de brand rond 07.50 uur uitbrak, waren er drie mensen aanwezig. Twee van hen konden zelfstandig de woning verlaten. De derde persoon moest door de hulpdiensten worden gered. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Ze zijn alle drie naar het ziekenhuis gebracht.

Nog eens twee buurtbewoners hebben rook ingeademd en zijn nagekeken door ambulancepersoneel. Ze zijn doorverwezen naar de huisartsenpost.

Een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) zegt tegen de regionale omroep dat de woning volledig is uitgebrand. Het vuur was rond 10.00 uur nog niet onder controle. De brandweer kan niet overal goed bij, waardoor het blussen meer tijd in beslag neemt.

Opgevangen

Bewoners van de Engelandstraat zijn opgevangen door de gemeente. Het is niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De brandweer adviseert anderen in de wijk om ramen en deuren gesloten te houden. Er komt veel rook vrij en er liggen zonnepanelen op het dak waardoor schadelijke deeltjes vrij kunnen komen.

Het is nog niet duidelijk wanneer omwonenden terug naar huis mogen. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend.