Fietspad in Drents natuurgebied verzakt door graafwerk beverfamilie

In natuurgebied Hart van Drenthe is een fietspad verzakt door het graafwerk van een beverfamilie. Beverexpert van de provincie Cindy de Jonge noemt het tafereel 'indrukwekkend'. "Het laat zien wat bevers kunnen doen met hun graverij", zegt ze tegen RTV Drenthe.

In het hart van het natuurgebied, precies op de grens van de gemeenten Aa en Hunze en Midden-Drenthe, woont al jaren een beverfamilie. De bevers bouwden hun burcht precies onder een geasfalteerd fietspad. Het fietspad werd daarom twee jaar geleden afgesloten voor fietsers en wandelaars. Ook werden hekken geplaatst om mensen op afstand te houden.

Onveilig

Recent is het fietspad volledig ingestort. De Jonge: "Het is echt een onveilige situatie. Dit is ook waar wij twee jaar geleden al bang voor waren. Het is hier nu gebeurd, maar er zijn nog veel meer plekken onder het fietspad waarvan we weten dat er gangen zijn gegraven."

Toch had het ook erger gekund, meent De Jonge. Het fietspad ligt namelijk niet in de buurt van woningen of het spoor. Tegelijkertijd schrikt ze van de schade die bevers kunnen aanrichten. "Als dit gebeurt in een kwetsbare waterkering...het is nu een fietspad dat onderuitzakt, maar het had ook een dijk kunnen zijn. We wonen deels onder zeeniveau. We hebben een heel watersysteem dat kwetsbaar zou kunnen zijn voor dit soort graverij."

Nieuwe dam

Nadat het fietspad was ingestort, gingen de bevers snel aan de bak. Het water stroomde namelijk in rap tempo weg. De bevers hebben in een tijdsbestek van een week een nieuwe dam gebouwd om het water weer vast te houden. "Onvoorstelbaar hoe snel ze dat kunnen repareren", zegt De Jonge.

De bever is een beschermde diersoort in Europa. Het dier mag dus niet verstoord of verjaagd worden. Het fietspad wordt daarom niet zomaar gerepareerd.

De waterschappen in Nederland waren vorig jaar in totaal ruim 30.000 mensuren kwijt aan de bever. De Unie van Waterschappen (UvW) pleit voor een landelijke aanpak.