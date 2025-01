Geen MKZ in Nederland, landelijke maatregelen teruggedraaid

De MKZ-maatregelen in Nederland worden afgeschaald omdat er geen dieren zijn aangetroffen met het besmettelijke mond-en-klauwzeervirus. Dat heeft minister Wiersma van Landbouw bekendgemaakt. Het landelijke afvoer- en bezoekersverbod voor vleeskalverbedrijven wordt ingetrokken.

Voor de zekerheid worden nog zeventien monsters opnieuw getest. De twaalf bedrijven waar deze monsters vandaan komen, blijven nog geblokkeerd tot vaststaat dat het virus daar niet rondgaat. De verwachting is dat begin volgende week alle uitslagen bekend zijn.

De NVWA heeft sinds 1 december in totaal 3754 dieren onderzocht en bemonsterd. De dieren waren aangevoerd uit Brandenburg, de Duitse regio waar het MKZ-virus op een bedrijf is vastgesteld. Geen van deze dieren had verschijnselen passend bij MKZ. Van al deze dieren is inmiddels een testuitslag bekend.

In Duitsland zijn na de eerste uitbraak geen nieuwe besmettingen gevonden. Duitsland heeft de vervoersbeperkingen door de deelstaat Brandenburg daarom niet verlengd. De beperkings- en bewakingszones van 3 en 10 kilometer rondom het getroffen waterbuffelbedrijf blijven wel tot minimaal 11 februari van kracht. Dat moet volgens de Europese diergezondheidsregelgeving.