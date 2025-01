België heeft nieuwe bondscoach: Fransman Garcia moet Rode Duivels naar WK leiden

De Belgische voetballers hebben een nieuwe bondscoach: de Fransman Rudi Garcia moet de Rode Duivels naar het WK 2026 zien te loodsen.

Garcia is de opvolger van Domenico Tedesco, die een week geleden ontslagen werd na een teleurstellend verlopen EK en beroerde resultaten in de Nations League. België wist geen van de laatste vijf wedstrijden te winnen.

De 60-jarige Garcia heeft een grote staat van dienst in het topvoetbal. Hij werkte jarenlang in de Franse competitie en stuntte daar door kampioen te worden met Lille OSC in 2011. Daarna werkte hij voor een reeks Europese (sub)toppers als AS Roma, Olympique Marseille, Olympique Lyon en Napoli. In het seizoen 2022/23 was hij trainer van Cristiano Ronaldo bij het Saudische Al-Nassr.

Tweede aanstelling Mannaert

Sinds 1 januari is Vincent Mannaert de sportief directeur van de Belgische voetbalbond. De 50-jarige Vlaming voerde gelijk enkele grote veranderingen door en ontsloeg de bondscoaches van de mannen én de vrouwen in zijn eerste maand in dienst.

Beide vacatures zijn inmiddels gevuld. De nieuwe bondscoach van de Belgische vrouwen is Elisabet Gunnarsdottir en nu hebben dus ook de mannen een nieuwe keuzeheer. Volgens Het Laatste Nieuws waren ook Thierry Henry en Julen Lopetegui benaderd voor de functie.