Guardiola verlengt contract bij Manchester City met twee jaar

Mochten er nog topclubs de illusie hebben dat ze succescoach Pep Guardiola voor volgend seizoen kunnen strikken, dan kan dat plan nu in de prullenbak. De Spaanse manager heeft zijn contract bij Manchester City met twee jaar verlengd tot en met de jaargang 2022/2023.

Guardiola, die eerder vier jaar Barcelona en drie jaar Bayern München onder zijn hoede had, is al sinds 2016 in dienst van Manchester City. De 49-jarige Catalaan veroverde met de 'Citizens' onder andere twee landstitels in Engeland (2018 en 2019) en één FA Cup (2019).

Een andere groot doel, de Champions League winnen, lukte tot dusver nog niet.