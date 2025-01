Basketballer Post maakt indruk voor Warriors: 20 punten in één NBA-duel

Een recordavond voor basketballer Quinten Post in de NBA: de Nederlander maakte afgelopen nacht 20 punten voor Golden State Warriors in het gewonnen duel met Chicago Bulls (131-106). De 2.13 meter lange Post pakte ook nog 5 rebounds en gaf 3 assists.

Het zijn zeldzaam hoge scores voor een Nederlander in de hoogste Amerikaanse basketbalcompetitie. De laatste Nederlander die meer dan twintig punten scoorde in de NBA was Dan Gadzuric. In 2007 maakte hij 21 punten voor Milwaukee Bucks. Francisco Elson maakte in 2006 ook 21 punten voor Denver Nuggets.

De beste Nederlander ooit in de NBA, Rik Smits, scoorde regelmatig meer dan twintig punten. Smits is nog altijd de Nederlandse basketballer met meeste punten in één NBA-wedstrijd. In 1995 maakte hij 44 punten voor Indiana Pacers.

Vijf driepunters

Opmerkelijk aan de prestatie van Post, een speler die vanwege zijn lengte vaak dicht bij de basket wordt opgesteld, is dat hij de meeste punten maakte van achter de driepuntslijn. Vijf van zijn tien pogingen gingen raak. Een kwaliteit die ook zijn teamgenoot Stephen Curry bezit.