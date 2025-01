Laagste stikstofoverschot in landbouw sinds begin meting door natte zomer 2023

Het stikstofoverschot in de landbouw is in 2023 met 14 procent afgenomen ten opzichte van een jaar eerder, naar 265 miljoen kilo. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is het laagste stikstofoverschot in de landbouw sinds het begin van de metingen in 1990.

Dat het stikstofoverschot is gedaald, betekent niet dat Nederland daarmee uit de crisis is. Zo leidt de grote hoeveelheid mest uit de vee-industrie tot problemen met het grond- en oppervlaktewater. De vervuiling daarvan nam de laatste jaren toe. Ook is uit onderzoek gebleken dat beschermde natuurgebieden nog meer last hebben van stikstof dan gedacht.