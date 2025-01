Druk in ziekenhuis, tekorten op school door griepepidemie

Gekuch, gesnotter en koorts: het griepvirus heerst weer. En dat merken ze in de ziekenhuizen, waar steeds meer patiënten binnenkomen. Maar ook bijvoorbeeld op scholen, waar het puzzelen is om het rooster rond te krijgen. Deskundigen pleiten voor meer publieksvoorlichting.

In sommige ziekenhuizen wordt geplande zorg afgeschaald, of wordt daarover nagedacht, meldt de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Hulp Artsen. "We merken dat het druk is," zegt voorzitter Yara Basta. Er worden verschillende soorten behandelingen uitgesteld.

"Het gaat om mensen die niet-levensreddende ingrepen krijgen, denk aan een nieuwe knie. Maar denk ook aan ingrepen waarbij na afloop een verblijf op de IC nodig is." Om hoeveel afgebelde patiënten het precies gaat, is niet te zeggen.

'Sluimerende crisis'

Ook Esther Cornegé-Blokland, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG), ziet die drukte. "We zijn in een sluimerende crisis."

"We hebben sowieso schaarste - te weinig personeel, te veel vraag - en bij zo'n piek als dit loopt de emmer in de ouderenzorg snel over. Patiënten kunnen nu nog geholpen worden, maar het staat wel onder druk. Ze kunnen bijvoorbeeld niet altijd meer op de juiste afdeling terecht. En patiënten kunnen ook nauwelijks doorstromen uit het ziekenhuis, omdat het op andere plekken in de ouderenzorg ook druk is."

Ouderen extra kwetsbaar

Woensdag concludeerden RIVM en Nivel dat de jaarlijks griepepidemie lijkt te zijn begonnen. Het aantal mensen dat met griepachtige klachten naar de huisarts gaat, is de afgelopen weken sterk toegenomen. En onderzoekers hebben ook in steeds meer keel- en neusmonsters van mensen met griepachtige klachten het griepvirus gevonden.

Ook het RS-virus gaat op dit moment rond. Dat kan vooral voor baby's gevaarlijk zijn, maar ook ouderen kunnen erdoor in het ziekenhuis belanden. "Door die combinatie is het nu drukker dan vorig jaar," zegt Cornegé-Blokland.

Op de spoedeisende hulp ziet Basta een vergelijkbare situatie met vorig jaar. Er komen patiënten in alle leeftijdsgroepen binnen. "Natuurlijk zijn ouderen over het algemeen extra kwetsbaar, maar er kwam laatst bijvoorbeeld ook nog een man van 30 met ernstige griepklachten binnen."

Een paar ziekenhuizen hebben een speciale afdeling voor grieppatiënten geopend. In het Haaglanden MC in Den Haag is er plek voor 24 patiënten, in het Hagaziekenhuis in dezelfde stad zijn vier bedden klaargezet. Ook de ziekenhuizen Isola in Zwolle en Meppel maken vier bedden vrij voor grieppatiënten.

Invallen

Dat er een griepvirus rondgaat merken ze ook op basisschool de Sterrenschool in Hilversum. De directeur moet daar invallen voor zieke leerkrachten, terwijl ze zelf ook ziek aan het worden is.

"Vier van de twaalf leerkrachten zijn ziek, dus ik moet invallen als docent voor groep 5 en 6", vertelt directeur Ivonne de Bondt. Niet alleen leerkrachten van de school zijn ziek, ook veel kinderen. "38 kinderen zijn op dit moment ziek. Dat is veel meer dan normaal."