Kippenslachterij uit Nunspeet failliet, 300 werknemers op straat

Pluimveebedrijf GPS in Nunspeet heeft faillissement aangevraagd. Bij het bedrijf werken zo'n 300 mensen. Het is een van de grootste partijen in de sector.

De slachterij vroeg eind oktober al uitstel van betaling aan. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen zwaar te lijden onder de gevolgen van het coronavirus omdat het met name levert aan horecagelegenheden in binnen- en buitenland.

"We konden niet meer langer wachten met het faillissement aanvragen", zegt bewindvoerder Frans van Oss tegen Omroep Gelderland. "Maar we zijn nog steeds in gesprek met een kandidaat voor een mogelijke doorstart. Ik verwacht daar volgende week meer duidelijkheid over te hebben." Een doorstart is echter geen garantie dat de huidige werknemers ook weer worden aangenomen.

150 uitzendkrachten

Het bedrijf bestaat ruim veertig jaar. De problemen bij de slachterij kwamen in oktober aan het licht toen 150 uitzendkrachten werden ontslagen.

Burgemeester Breunis van de Weerd van Nunspeet leeft mee met de werknemers die op straat zijn komen te staan. "Bijzonder ingrijpend voor de mensen die het betreft. De GPS is vanouds een begrip in Nunspeet. Grote aantallen jongeren hebben hun eerste vakantiecentjes verdiend bij deze kippenslachterij."