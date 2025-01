Door de goals van Mühren en Veerman draait de 'Heen en Weer' van Volendam al warm

'Heen en Weer' kan ook als bijnaam van de voetbalclub fungeren. Geen andere club promoveerde of degradeerde vaker in het Nederlandse profvoetbal. In 2022 werd het record op tien promoties gezet. Even vaak degradeerde de club weer.

Veerman: "Laten we hopen dat we het record dit jaar weer ietsje aanscherpen." Mühren: "We willen natuurlijk die eredivisieclub zijn, zo stabiel mogelijk. Maar het is gebleken dat dat niet altijd makkelijk is. Volendam heeft alles om een echte eredivisieclub te worden, maar op dit moment zitten we er nog een beetje tussenin."

Voor Veerman is het heel duidelijk waarom hij teruggekeerd is: "Elke jongen in Volendam droomt ervan om met Volendam in de eredivisie te spelen, dus dat doe ik ook. We dromen er allemaal van."