Opblijven voor snelle tijden in Calgary: Stolz en Ghiotto op recordjacht in wereldbeker

In Calgary worden ook de enige mondiale 5.000 meter (vrouwen) en 10.000 meter voor de WK afstanden in Hamar gereden. Deze wereldbeker is daarom ook een kwalificatiewedstrijd voor dat WK. De top acht van het eindklassement in de wereldbeker verovert een startplaats voor zijn of haar land, aangevuld met de vier snelste rijders van komend weekend.

Voor specialisten die niet goed in het klassement staan, is deze wedstrijd van groot belang. WK-kwalificatie is voor Davide Ghiotto natuurlijk een peulenschil, de Italiaan is met een ander doel afgereisd naar Canada. Hij krijgt opnieuw de mogelijkheid om het wereldrecord op de 10 kilometer aan te vallen, dat sinds 11 februari 2022 op naam staat van olympisch kampioen Nils van der Poel.

Ghiotto was op 26 oktober vorig jaar in Inzell al ruim vier seconden sneller, maar die tijd werd niet erkend door de Internationale schaatsunie, omdat de wedstrijd niet aan alle eisen van de ISU voldeed. Zijn poging tijdens het EK allround strandde, Ghiotto was in Thialf vijf seconden langzamer dan het wereldrecord van de Zweed.