Beelden James Cook en premiers beschadigd in aanloop naar Australia Day

In aanloop naar de nationale feestdag Australia Day hebben onbekenden in Sydney en bij Melbourne beelden beklad en beschadigd. In Sydney was ontdekkingsreiziger James Cook doelwit, in het andere geval ging het om een galerij beelden van oud-premiers.

Het zandstenen beeld van Cook verloor een hand en zijn neus en werd met rode verf beklad. Cook was in 1770 de eerste Europeaan die de oostkust van het land bereikte.

In Ballarat, op een uur rijden van Melbourne, werden beelden in de Prime Ministers Avenue beschadigd. De hoofden van oud-premiers Paul Keating en Kevin Rudd werden verwijderd, zo'n twintig andere standbeelden werden met verf besmeurd.

Omstreden feestdag

Over twee dagen is het Australia Day in het land, de feestdag waarop de komst van de Britse vloot in 1788 wordt gevierd. De Aboriginalbevolking ziet dat als het begin van de kolonisatie van hun land en spreekt van Invasion Day. Al jaren loopt het debat over de vraag of de nationale feestdag niet verplaatst moet worden of een andere karakter moet krijgen.

Het beeld van Cook werd vorig jaar ook al eens beklad. "Dit moet geen jaarlijks terugkerend fenomeen worden", verzuchtte de burgermeester van de plaatselijke deelgemeente. "Vandalisme hoort niet thuis in het publieke debat. Het is illegaal en brengt schade aan aan het doel waar je je voor inzet, onze gemeenschap en onze toenaderingspogingen."

In Ballarat is de schade volgens de plaatselijke autoriteiten zo'n 85.000 euro. "Dit is niet alleen een enorme kostenpost voor onze belastingbetalers, het straalt ook verkeerd af op onze stad", reageert de gemeenteraad.