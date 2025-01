Hulporganisatie Red een Kind zet sponsorkinderen 'niet meer in de etalage'

De christelijke hulporganisatie Red een Kind gebruikt voortaan geen foto's van sponsorkinderen meer om donateurs te trekken. "Het roept ongemak bij ons op", zegt manager Simone Schoemaker. Mensen die een kind in een ontwikkelingsland sponsoren, betalen maandelijks een bedrag voor voedsel en onderwijs.

Volgens Schoemaker zijn er veel vraagtekens te plaatsen bij het gebruik van kinderfoto's. "Is het niet vreemd dat we kinderen die op zoek zijn naar een sponsor 'in de etalage' zetten op de website? Wat zouden we er eigenlijk van vinden als onze eigen kinderen zo online zouden staan? En wat vinden de kinderen hier zelf van als ze straks opgroeien?"

De stichting merkte bovendien dat "lief lachende meisjes" het soms beter deden dan jongensfoto's en kinderen met een donkere huid langer op een sponsor moesten wachten dan kinderen die een lichtere huid hadden. "Dit is niet wat we willen."

Voortaan toegewezen

De hulporganisatie heeft daarom deze week alle foto's offline gehaald van kinderen voor wie een Nederlandse sponsor wordt gezocht. Geïnteresseerden kunnen zich voortaan aanmelden via een algemeen formulier, waarna ze de gegevens over het toegewezen kind krijgen. Er kan nog wel gekozen worden voor een specifiek land.

Het Nederlands Dagblad deed vorig jaar onderzoek naar de werkwijze van vier christelijke organisaties, waaronder Red een Kind. Toen bleek ook al dat er binnen de organisaties vraagtekens waren over de veiligheid van de getoonde kinderen. Ook zou dit model leiden tot jaloezie, onrealistische verwachtingen en een risico op uitbuiting.

In de krant zegt ook World Vision dit jaar met de fotobank te stoppen. Woord en Daad kiest ervoor één kind uit te lichten, maar bezoekers kunnen daarna nog wel anderen selecteren. Compassion reageerde niet op vragen van de krant.