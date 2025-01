Trump wil geheime dossiers over JFK, RFK en MLK openbaar maken

Donald Trump heeft opdracht gegeven de laatste documenten vrij te geven die nog geheim worden gehouden over de moord op president Kennedy. Ook de dossiers over de moorden op diens broer Robert en burgerrechtenactivist Martin Luther King moeten openbaar worden, heeft de nieuwe Amerikaanse president besloten.

In een presidentieel decreet geeft Trump de minister van Justitie en de chef van de inlichtingendiensten vijftien dagen om uit te zoeken hoe de documenten over JFK het beste openbaar gemaakt kunnen worden. Voor King en Robert Kennedy mogen ze 45 dagen de tijd nemen.

In het onderzoek naar de moord op Kennedy in 1963 zijn vele miljoenen documenten verzameld die voor het merendeel al openbaar zijn gemaakt. Zo'n 3000 zijn dat nog niet of niet compleet. Onderzoekers verwachten geen grote onthullingen.

Nationale veiligheid

Trump gaf in zijn eerste termijn ook al eens opdracht de archieven helemaal te openen, maar draaide dat besluit later toch gedeeltelijk terug. Het is vooral de CIA die nog niet alles wil prijsgeven, omdat de werkwijze van spionnen in de documenten beschreven staat en publicatie daarvan de nationale veiligheid kan schaden.

John F. Kennedy werd op 22 november 1963 tijdens een bezoek aan Dallas doodgeschoten. Kort na de moord werd Lee Harvey Oswald als verdachte opgepakt, maar voordat hij kon worden vervolgd werd hij doodgeschoten. Het leidde tot jarenlange speculatie over een doofpot en samenzweringen.

Bijna 5 jaar na de moord op zijn broer werd Robert F. Kennedy doodgeschoten tijdens zijn campagne om zelf president te worden. De schutter, van Palestijnse afkomst, verklaarde dat hij had gehandeld vanwege Kennedy's steun aan Israël.

Zoon niet overtuigd

Ook hier ontstonden echter complottheorieën, omdat dader Sirhan Sirhan na zijn veroordeling zei dat hij gehersenspoeld en gehypnotiseerd was. De zoon van Kennedy, beoogd minister in het kabinet-Trump II, is ervan overtuigd dat de dader niet alleen handelde.

De dood van RFK kwam enkele maanden na de moord op dominee King. De man die de moord bekende trok zijn verklaring later in en beweerde dat er sprake was geweest van een samenzwering.

"Alles zal onthuld worden", zei Trump tegen journalisten toen hij het decreet had ondertekend. Toch heeft hij niet de mogelijkheid archieven helemaal open te gooien: zo vallen bijvoorbeeld belastingaangiftes die daarin zijn opgenomen onder strengere privacywetten. Trump doneerde de pen waarmee hij het decreet ondertekende aan Robert F. Kennedy junior.

Gratie antiabortusactivisten

Naast dit besluit verleende Trump ook nog gratie aan 23 antiabortusactivisten. Het gaat onder meer om betogers die zich in 2020 bij een abortuskliniek vastketenden om te voorkomen dat vrouwen daar naar binnen konden gaan.

Trump noemt de gratie gerechtvaardigd, omdat het volgens hem om vreedzame demonstranten ging. "Ze hadden nooit vervolgd mogen worden."

Tijdens zijn eerste termijn zette Trump zich ook al in voor de bescherming van het ongeboren leven. Zo benoemde hij rechters bij het Hooggerechtshof die het landelijke recht op abortus schrapten.