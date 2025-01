Rebellen rukken op in Oost-Congo, inwoners slaan op de vlucht

In het noordoosten van de Democratische Republiek Congo heeft de militaire rebellengroep M-23 de belangrijke aanvoerstad Minova veroverd. Ook is de groep bezig aan een opmars naar provinciehoofdstad Goma aan de grens met Rwanda. Duizenden Congolezen zijn op de vlucht geslagen.

De inname van Minova wordt gezien als een belangrijke overwinning voor de M-23-rebellen, die sinds november 2022 tegen het Congolese leger vechten om macht en grondstoffen zoals koper, kobalt, goud en diamant.

De beweging is in 2012 ontstaan na muiterij door Tutsi-soldaten van het regeringsleger. De VN zegt dat de gewapende militie gesteund wordt door Rwanda. Het land ontkent dit.

Nog nooit zoveel terrein gewonnen

Ook in Saké, een plaats 25 kilometer ten westen van Goma, is het geweld opgelaaid. De rebellengroep is bovendien opgerukt naar noordelijke grensgebieden, waar het volgens de VN-inlichtingendienst van plan is een strategische luchthaven in te nemen. De militaire rebellengroep is er nog nooit in geslaagd zoveel terrein te winnen, meldt persbureau Reuters op basis van analisten.

In 2012 en 2013 vochten het Congolese leger en de rebellen al tegen elkaar. Sinds de M-23 rebellen in 2022 de wapens weer hebben opgepakt, zijn al honderden burgers omgekomen en zijn meer dan 7 miljoen Congolezen binnen de eigen landsgrenzen op de vlucht. Meer dan de helft van de ontheemden is kind. Op dit moment is 1 op de 4 mensen in het land afhankelijk van humanitaire hulp.

In deze video leggen we het conflict in Congo uit: