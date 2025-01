Brand in vrachtwagen met koeien, A7 gestremd om loslopend vee

Het verkeer op de A7 tussen Joure en Heerenveen is vanavond ontregeld door een brandende vrachtwagen met koeien. Doordat bij een reddingspoging het vee op de snelweg kwam te staan, was de snelweg enige tijd dicht. Inmiddels is er weer één rijstrook in beide richtingen open.

Het vuur brak uit rond 20.00 uur aan de voorkant van de vrachtwagen door nog onduidelijke oorzaak. Tegen de tijd dat de brandweer arriveerde waren al twee koeien uit het voertuig gehaald, twee andere werden door de brandweer gered.

Terwijl de brand werd geblust werd ook alternatief vervoer voor het vee geregeld. De dieren konden daarin voor zover bekend ongedeerd hun reis voortzetten.

De stremming op de A7 duurt naar verwachting nog tot na middernacht.