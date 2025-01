Farioli voelt geen schaamte, wel verdriet na Letse blamage: 'Riga verdient respect'

Ajax-trainer Francesco Farioli kijkt terug op een treurige avond in het Letse Riga. Zijn ploeg werd verslagen door het nietige RFS, het Letse kleinduimpje uit de Europa League.

Schamen deed hij zich niet na de 1-0 nederlaag in Riga, vertelde hij desgevraagd. "Nee, we moeten niet vergeten om tegenstanders te respecteren. Ze hebben een minimaal budget, maar speelden de wedstrijd van hun leven. Verdrietig ben ik wel, beschaamd niet."

Ajax modderde tachtig minuten maar wat aan op het Baltische knollenveld van Rigas FS, dat zijn eerste overwinning ooit boekte in een Europees hoofdtoernooi.

En kreeg toen het deksel op de neus, door een raak droog schoot in de linkerhoek.

Machteloos

Ook de jacht op de 1-1 oogde vooral machteloos. Ajax koos er ook op het slechte veld voor om met positiespel naar voren proberen te komen. Farioli denkt niet dat een opportunistischer spelplan had geholpen.

"Helemaal anders spelen, meer op de 'tweede bal', is moeilijk, want dat vergt ook voorbereiding", zei Farioli. "En daarbij hebben ze vijf spelers boven de 1.90 meter, dus de lange bal spelen was geen logisch idee."