Ajax lijdt blamerende nederlaag in Riga en is nog niet zeker van vervolg in tussenronde

Ajax heeft in de Europa League een blamerende nederlaag geleden tegen RFS, de regerend kampioen van Letland: 1-0. Adam Markhiev maakte in de 78ste minuut het winnende doelpunt.

Door de derde nederlaag in zeven wedstrijden blijft Ajax op tien punten staan. De Amsterdammers zijn daardoor nog niet zeker van een plaats in de tussenronde. Directe plaatsing voor de achtste finales is in ieder geval niet meer mogelijk. Daarvoor had Ajax moeten winnen in Letland. Volgende week is Galatasaray de laatste tegenstander.

Voor RFS was het een historische zege. Nog nooit wonnen de Letten in deze fase van een Europees toernooi, Voor Ajax was het een historische afgang.

Matige eerste helft

Bij afwezigheid van de naar AS Roma vertrokken Devyne Rensch en de geschorste Jorrel Hato koos coach Francesco Farioli voor een achterhoede met Anton Gaaei, Josip Sutalo, Daniele Rugani en Youri Baas als linksback. Brian Brobbey kreeg in de spits de voorkeur boven Wout Weghorst.

De wedstrijd werd gespeeld in het Daugava-stadion in de Letse hoofdstad Riga, omdat het eigen stadion te klein is voor Europees voetbal. Ruim tweeduizend Ajax-fans hadden de reis naar het verre Letland gemaakt en zorgden voor een vol en luidruchtig uitvak.