Ajax lijdt blamerende nederlaag in Riga en kan in theorie zelfs tussenronde mislopen

Ajax heeft in de Europa League een blamerende nederlaag geleden tegen RFS, de regerend kampioen van Letland: 1-0. Adam Markhiev maakte in de 78ste minuut het winnende doelpunt.

Door de derde nederlaag in zeven wedstrijden blijft Ajax op tien punten staan. De Amsterdammers zijn daardoor zelfs nog niet helemaal zeker van een plaats in de tussenronde, al moeten er dan gekke dingen gebeuren in de slotronde. Volgende week is Galatasaray de laatste tegenstander. Directe plaatsing voor de achtste finales is in ieder geval niet meer mogelijk. Daarvoor had Ajax moeten winnen in Letland.