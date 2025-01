Martens na knappe zege AZ op ervaren Roma: 'Spelers zijn overtuigd, geloven erin'

AZ-trainer Maarten Martens zag zijn jonge ploeg donderdagavond het ervaren AS Roma verslaan. De Belgische coach genoot vooral van de overtuiging en het geloof bij zijn jeugdige spelers. Talenten als Wouter Goes, Peer Koopmeiners en invaller Zico Buurmeester blonken uit.

De Alkmaarders stuntten eerder deze Europa League al tegen het gelouterde Fenerbahçe en stelde met een late winnende goal van Troy Parrott tegen Roma de tussenronde van de Europa League zo goed als veilig.

In de laatste speelronde speelt AZ tegen Ferencváros in Hongarije. Maar de buit - een plek in de tussenronde - is praktisch al binnen.

"Ik ben trots", zei Martens na de wedstrijd. "We hebben de jongens vooraf ingeprent om voor de drie punten te gaan, anders was je te veel afhankelijk van anderen. Er ging heel veel goed, niet alles, maar dat was de basis van dit resultaat."